Двухдневные рабочие недели ждут россиян в конце 2019 и начале 2020 года

Двухдневные рабочие недели ждут челябинцев в конце 2019 и начале 2020 года – 31 декабря в производственном календаре на текущий год остается предпраздничным рабочим днем (то есть сокращенным на час).

«Последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной – понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря. В связи с тем, что новогодние каникулы у нас продлятся с 1 по 8 января 2020 года включительно, первый рабочий день в будущем году выпадает на четверг, 9 января. Таким образом, после новогоднего отдыха россиян ждет двухдневная рабочая неделя», – цитирует Интерфакс замруководителя Федеральной службы по труду и занятости Ивана Шкловца.+

В Роструде отмечают, что работодатель имеет право сделать 31-е выходным, но это повлечет за собой сокращение рабочего времени, а значит, и зарплаты.

Напомним, ранее депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин направил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру письмо c предложением официально сделать 31 декабря в регионе выходным днем.

https://dostup1.ru/society/Dvuhdnevnye-rabochie-nedeli-zhdut-rossiyan-v-kontse-2019-i-nachale-2020-goda_122485.html