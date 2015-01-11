Масштабная угроза. Специалисты прогнозируют очень тяжелую эпидемию гриппа

Эксперты обеспокоены ростом заболеваемости гриппом. Так, сезонная эпидемия в этом году может стать самой тяжелой за последние 15 лет.

Поводом для тревоги стало то, что некоторые штаммы вируса гриппа, которые зачастую активизируются только в марте-апреле, заметно активизировались уже сейчас, зимой.

Исследователи отмечают, что такой тип вируса зачастую безопасен для людей пожилого возраста, но в то же время может нанести серьезный вред здоровью тех, кто младше 50-ти, особенно – детей.

При этом эпидемиологи уверены, что в этом году пика сезонная вспышка гриппа, как пишет издание MedicalXpress, может достигнуть уже в декабре, а не в феврале, как это происходит обычно. По словам экспертов, это может быть предвестником очень сложной эпидемиологической ситуации.

Сейчас заболеваемость ОРВИ уже достаточно высока. Так, только за неделю в Челябинской области фиксируют более 24 тыс. случаев заболевания. Кроме того, у одного из пациентов был обнаружен так называемый свиной грипп, особенно опасный своими осложнениями.

Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности и личной гигиены, а также максимально ограничить контакты с теми, у кого заметны симптомы ОРВИ (кашель, насморк, чихание).

https://www.cheltv.ru/masshtabnaya-ugroza-spetsialisty-prognoziruyut-ochen-tyazheluyu-epidemiyu-grippa/