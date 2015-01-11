Детская реанимация перестала быть закрытой зоной

Региональный минздрав вступает в программу реализации проекта «Открытая реанимация», таким образом Челябинская область станет 13-ым регионом России, где действует данное соглашение.

Теперь реанимации стали официально открытыми для родственников больных. Видеть рядом родного человека во время тяжелой болезни считается одним из методов лечения. Время посещения детей не ограничено, но далеко не каждый родитель может наблюдать ребенка в тяжелом состоянии долгое время, кто-то выдерживает три часа, другим хватает 10 минут.

«Реанимация — это тот край, где очень жестко идет борьба за стабилизацию работы всех органов и систем. Здесь очень большое напряжение врачей и медицинских сестер, что даже энергетика воздуха определенная, и тяжелое состояние ребенка очень сложно сказывается на родителях»,

— говорит главный врач Челябинской областной детской клинической больницы Галина Киреева.

Все реанимации профильные: инфекционные, хирургические, для новорожденных, онко-гематологические и в каждой есть свои правила и свой санэпидрежим. Для родителей даже выпустили книгу, отвечающую на многие вопросы, относительно пребывания в реанимации, а медицинский персонал обучают общению с родителями. 11 декабря специалисты фонда «Детский паллиатив» проведут консультации по устройству совместного посещения детей и родителей в реанимации.

Сегодня в Челябинске маленькие реанимационные залы, многие считают, что не лишним была бы организация пространства для родителей, комната отдыха, где можно выпить чай, принять пищу, душ или поспать. Есть и другое мнение: в таких пограничных условиях состояния близкого человека, вовсе не до личного комфорта, достаточно раскладного стула, ширмы и того, что теперь можно быть рядом.

Укомплектованность детских реанимационных отделений в регионе практически 100%-ая. 44 врача реаниматолога-анастезиолога ведут борьбу за жизни маленьких пациентов. Через каждую реанимацию проходит в среднем 400-500 детей в год.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/detskaya-reanimatsiya-perestala-byt-zakrytoy-zonoy/