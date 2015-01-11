Этап Кубка мира по ски-кроссу в Миассе состоится, несмотря на решение WADA

Этап Кубка мира по ски-кроссу в Миассе (Челябинская область) состоится, несмотря на антидопинговое решение WADA, – он пройдет в конце февраля в «Солнечной долине».

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе FIS, также не будут переноситься и другие этапы Кубка мира, запланированные на 2020 год в России: московские – по фристайлу (лыжная акробатика) 25-26 января и по сноуборду (параллельный слалом) 1 февраля; челябинский – по ски-кроссу 22-23 февраля и два красноярских – по парному могулу и лыжной акробатике 7 и 8 марта соответственно.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, исполком WADA постановил, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

Как сообщили в FIS, «главными событиями» (Major Events), которые подпадают под решение WADA о запрете турниров, считаются чемпионаты мира. Они не включают соревнования уровня Кубка мира.

Напомним, 7-8 декабря 2019 года Челябинская область (ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск») принимала этап Кубка мира по сноуборду в дисциплинах параллельный слалом и параллельный слалом-гигант.

https://dostup1.ru/society/Etap-Kubka-mira-po-ski-krossu-v-Miasse-sostoitsya-nesmotrya-na-reshenie-WADA_122499.html