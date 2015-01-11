Информация о проведении ОПМ «Надзор»

С 12-го по 21-ое декабря сотрудниками Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Надзор".

В целях предупреждения совершения повторных преступлений и иных правонарушений со стороны ранее судимых лиц, в отношении которых судом установлен административный надзор, и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, подпадающих по формальным признакам под административный надзор на территории Озерского городского округа с 12 по 21 декабря 2019 года сотрудниками Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Надзор".

В ходе данного мероприятия осуществляется проверка данной категории лиц по месту жительства, проверка условий соблюдений установленных ограничений, установление наблюдения за ходом социальной реабилитации, оказание социальной помощи, привлечение к административной или уголовной ответственности.