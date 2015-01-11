В 2020 году россиян ждут 8 коротких рабочих недель

Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в 2020 году.

Россияне будут работать меньше обычного в связи с праздниками и переносом выходных дней. Короткие рабочие недели будут в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре, сообщает ТАСС.

Напомним, двухдневные рабочие недели ждут челябинцев в конце 2019 и начале 2020 года – 31 декабря в производственном календаре на текущий год остается предпраздничным рабочим днем (то есть сокращенным на час).

https://dostup1.ru/society/V-2020-godu-rossiyan-zhdut-8-korotkih-rabochih-nedel_122673.html