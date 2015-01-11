УСЗН информирует о социальных выплатах семьям, имеющим детей

Управление социальной защиты населения на многочисленные вопросы жителей сообщает, что все социальные выплаты семьям, имеющим детей, перечисляются на счета граждан в объеме поступивших средств из областного бюджета.

В настоящее время ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетным малообеспеченным семьям произведена не в полном объеме.

Средства будут перечислены при поступлении финансирования из областного бюджета.

В связи с тем, что данная мера социальной поддержки носит целевой характер, а именно, является компенсацией расходов за оплату жилья и коммунальных услуг, администрацией Озерского городского округа в адрес управляющих компаний направлено обращение, с просьбой не начислять пени за декабрь за жилищные услуги многодетным семьям.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41427/