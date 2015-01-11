Сильный ветер ожидается на Южном Урале 21 декабря

В Челябинской области порывы ветра 21 декабря местами будут достигать 18 метров в секунду.

В предстоящие сутки в регионе продолжится снегопад, причем в восточной половине прогнозируются сильные осадки ночью и умеренные – днем, в отдельных районах метель, на дорогах гололедица.

Ночью будет минус 9-14, на севере – на пять градусов холоднее, в субботу днем – минус 7-12, на севере и крайнем западе – до 17 мороза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18.

Атмосферное давление в Челябинске в течение суток повысится с 723 до 735 мм ртутного столба, что ниже нормы – 744 мм.

Ранее сообщалось, что в субботу снежный циклон уйдет на Сибирь, крупные осадки прекратятся.

По предварительным прогнозам, в ночь на воскресенье будет минус 18-23, в горах – 25-30 градусов, днем 22 декабря – минус 10-15, в низинах до 18 ниже нуля.

https://dostup1.ru/society/Silnyy-veter-ozhidaetsya-na-Yuzhnom-Urale-21-dekabrya_122776.html