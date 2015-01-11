Встречайте Новый год вместе с городскими парками!

alebedeva
2019-12-24YEKT19:09:00
Парк культуры и отдыха приглашает всех жителей и гостей Озерска встретить вместе Новый год - 2020!
Скоро новогодние каникулы! Детский парк в праздничной иллюминации, любимые аттракционы, нарядная елочка и ледяная горка ждут своих больших и маленьких друзей!
Ключевые теги: Новый Год, ПКиО, детский парк, каникулы.
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