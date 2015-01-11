Встречайте Новый год вместе с городскими парками!

Парк культуры и отдыха приглашает всех жителей и гостей Озерска встретить вместе Новый год - 2020!

Скоро новогодние каникулы! Детский парк в праздничной иллюминации, любимые аттракционы, нарядная елочка и ледяная горка ждут своих больших и маленьких друзей!