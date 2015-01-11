Челябинцы отправили 100-метровое письмо Деду Морозу

Из Челябинска в Великий Устюг отправилось самое длинное письмо, адресованное Деду Морозу, – размер послания составил 112 метров 66 сантиметров.

Авторами новогоднего рекорда стали около 300 человек. Самым юным участникам не было и года, старшим – девятый десяток.

Акция «Самое длинное письмо Деду Морозу» стартовала в декабре. Необходимо было на альбомном листе нарисовать или написать послание зимнему волшебнику и принести его организаторам. Позже все рисунки и письма соединили в единое послание.

По словам заместителя директора регионального управления Почты России Игоря Мурзина, такое длинное письмо сотрудники организации еще не доставляли. «Мы с удовольствием поможем установить новогодний рекорд и доставим послание в резиденцию Деда Мороза в целости и сохранности», – сказал он.+

До настоящего момента самое длинное письмо, которое получал Дед Мороз, равнялось 15 метрам. Его прислали школьники из Амурской области.

https://dostup1.ru/society/Chelyabintsy-otpravili-100-metrovoe-pismo-Dedu-Morozu_122871.html