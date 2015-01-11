Резиденция губернатора распахнула свои двери для талантливых детей

Озерчанка Ирина Замятина стала участницей новогоднего приёма в резиденции губернатора Челябинской области Алексея Текслера. На мероприятие были приглашены юные жители региона, отличившиеся в спорте, творчестве, науке и общественной деятельности.

Прием губернатор – это подведение итогов прошедшего года, это результат плодотворной работы и творчества юных жителей региона. Участниками приема стали дети 70 юных граждан со всей Челябинской области.

– Вы много работали, отличились в учебе, проявили свои таланты и способности в спорте, проявили себя в художественном направлении, хореографии, музыки, технических науках, есть ребята-экологи. И везде вы справились со своими задачами на отлично. Я желаю вам продолжить эти успехи и в будущем! Не забывайте хорошо учиться и стать достойными гражданами нашей великой страны. Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю всех благ и успехов! – поздравил ребят Алексей Текслер.

От Озерского городского округа на мероприятие была приглашена ученица восьмого класса школы №24 Ирина Замятина. В уходящем году юная озерчанка приняла участие в XVII Всероссийском молодёжном конкурсе по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «Юнеко – 2019». По направлению «Краеведение» Ирина была награждена дипломом первой степени.

– Мой проект был посвящён аварии 1957 года на ПО «Маяк». Я подготовила книгу и провела классный час для своих одноклассников. Мне было очень приятно, что моя работа получил высокую оценку на уровне губернатора Челябинской области, – рассказала о своей работе Ирина Замятина.

Вместе со сладким подарком всем участникам приёма были вручены пригласительные билеты в исторический парк «Россия – Моя история» и сертификаты в книжный магазин:

- Я занимаюсь в художественной школе и хотела бы на этот сертификат приобрести книгу о художниках и картинах.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41512/