Последняя афиша 2019-го года!

Последние выходные 2019-го года! Давайте поддерживать новогоднее настроение! А наша афиша вам в этом поможет!

Озёрск

Каждый день вплоть до новогодней ночи приглашает глк "Егоза"!

27 декабря (пятница) - с 12:00 до 17:00 .

Основной подъёмник, трасса "Спортивная" , малый подъёмник и трасса для начинающих. А также Тюбинг!

Прокат, инструкторы, возможна аренда мангальных зон, кафе.

С 18:00 до 21:00 - вечернее катание*

Подъёмник для начинающих и трасса для начинающих

28 и 29 декабря(суббота и воскресение) - с 10:00 до 17:00 .

Основной подъёмник, основные трассы по мере готовности, малый подъёмник и трасса для начинающих. А также Тюбинг!

Прокат, инструкторы, возможна аренда мангальных зон, кафе.

30 декабря (понедельник) - выходной

31 декабря (вторник) - с 21:00 до 01:00. Новый год на горе!

Подъёмник для начинающих и трасса для начинающих! Прокат, инструкторы, возможна аренда мангальных зон. Будет работать КАФЕ!

Встретим новый год вместе!

27 декабря

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Дуры мы, дуры", новогодняя сказка для взрослых (16+)

28 декабря

С 10 до 17-00 тк "Родной"

Новогодняя ярмарка! Сладости, игрушки ёлочные и детские "hand made", деревянные изделия, украшения, аромастилист, фото-зона с фотографом и многое другое! В 12-00 в детском развлекательном центре "Веселандия" на 2-м этаже тк "Родной" "Новогодняя Ёлка" для детишек!

11-00 БК Баскервиль

Турнир «Пирамида динамичная (Невская)»

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Мой папа - птиц". Сказка (6+) + Новогодний хоровод вокруг ёлки

18-00 п.Татыш, ДК им.А.С.Пушкина

Праздничная программма "А Новый год скоро!"

29 декабря

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Госпожа Метелица" и СЮРПРИЗ ДЛЯ ИМЕНИННИКОВ

12-00 Начало пр-та Карла Маркса

Открытие Ледового городка

14-00 п.Татыш, ДК им.А.С.Пушкина

Театрализованное представление "Госпожа Метелица"! 0+

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Ханума", жизнеутверждащая комедия (14+)

30 декабря

12-00 п.Татыш, дк им.А.С.Пушкина

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"12 месяцев". Музыкальная сказка (5+) + Новогодний хоровод вокруг ёлки

31 декабря

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"12 месяцев". Музыкальная сказка (5+) + Новогодний хоровод вокруг ёлки

Челябинск

Все выходные: площадь Революции

Работает Ледовый городок, где расположен и самый настоящий домик Деда Мороза, в котором гостей будут встречать добрый волшебник и Снегурочка.

До 8 января включительно в новогодней резиденции старца любой ребенок сможет не только пообщаться с волшебником и его внучкой Снегурочкой, но и загадать желание, опустив записку в «Волшебную книгу». Кроме того, рядом с резиденцией расположится «Дом сладких подарков», где родители смогут незаметно приобрести конфеты и через добрых помощников Деда Мороза передать их для вручения ребёнку. А для любителей селфи, появится фотозона с волшебными часами. Так что приходите всей семьей! Вход в Домик Деда Мороза бесплатный!

Афиша ближайших событий в Челябинске!

Екатеринбург

Все выходные:

"Екатеринбург ЭСПО"

В нынешнем году «ЭкспоЁлка» будет посвящена тематике знаменитого мультфильма «Ну, погоди!». Центральным событием площадки станет показ одноимённой интерактивной постановки. Кроме неё гостей будут ожидать свыше полусотни аттракционов и развлекательных зон, расположившихся в тёплых павильонах!

Источник: https://kudago.com/ekb/event/shou-ekspoyolka---2020/

Театр балета "Щелкунчик" представляет!

29 декабря

12-00 сбор возле магазина «Декатлон» на Вайнера, 48.

Александра Лебедева