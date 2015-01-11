Последняя афиша 2019-го года!

Последние выходные 2019-го года! Давайте поддерживать новогоднее настроение! А наша афиша вам в этом поможет!
Озёрск
Каждый день вплоть до новогодней ночи приглашает глк "Егоза"!
27 декабря (пятница) - с 12:00 до 17:00 .
Основной подъёмник, трасса "Спортивная" , малый подъёмник и трасса для начинающих. А также Тюбинг!
Прокат, инструкторы, возможна аренда мангальных зон, кафе.
С 18:00 до 21:00 - вечернее катание*
Подъёмник для начинающих и трасса для начинающих
28 и 29 декабря(суббота и воскресение) - с 10:00 до 17:00 .
Основной подъёмник, основные трассы по мере готовности, малый подъёмник и трасса для начинающих. А также Тюбинг!
Прокат, инструкторы, возможна аренда мангальных зон, кафе.
30 декабря (понедельник) - выходной
31 декабря (вторник) - с 21:00 до 01:00. Новый год на горе!
Подъёмник для начинающих и трасса для начинающих! Прокат, инструкторы, возможна аренда мангальных зон. Будет работать КАФЕ!
Встретим новый год вместе!
27 декабря
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Дуры мы, дуры", новогодняя сказка для взрослых (16+)
28 декабря
С 10 до 17-00 тк "Родной"
Новогодняя ярмарка! Сладости, игрушки ёлочные и детские "hand made", деревянные изделия, украшения, аромастилист, фото-зона с фотографом и многое другое! В 12-00 в детском развлекательном центре "Веселандия" на 2-м этаже тк "Родной" "Новогодняя Ёлка" для детишек!
11-00 БК Баскервиль
Турнир «Пирамида динамичная (Невская)»
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Мой папа - птиц". Сказка (6+) + Новогодний хоровод вокруг ёлки
18-00 п.Татыш, ДК им.А.С.Пушкина
Праздничная программма "А Новый год скоро!"
29 декабря
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Госпожа Метелица" и СЮРПРИЗ ДЛЯ ИМЕНИННИКОВ
12-00 Начало пр-та Карла Маркса
Открытие Ледового городка
14-00 п.Татыш, ДК им.А.С.Пушкина
Театрализованное представление "Госпожа Метелица"! 0+
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Ханума", жизнеутверждащая комедия (14+)
30 декабря
12-00 п.Татыш, дк им.А.С.Пушкина
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"12 месяцев". Музыкальная сказка (5+) + Новогодний хоровод вокруг ёлки
31 декабря
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"12 месяцев". Музыкальная сказка (5+) + Новогодний хоровод вокруг ёлки
Челябинск
Все выходные: площадь Революции
Работает Ледовый городок, где расположен и самый настоящий домик Деда Мороза, в котором гостей будут встречать добрый волшебник и Снегурочка.
До 8 января включительно в новогодней резиденции старца любой ребенок сможет не только пообщаться с волшебником и его внучкой Снегурочкой, но и загадать желание, опустив записку в «Волшебную книгу». Кроме того, рядом с резиденцией расположится «Дом сладких подарков», где родители смогут незаметно приобрести конфеты и через добрых помощников Деда Мороза передать их для вручения ребёнку. А для любителей селфи, появится фотозона с волшебными часами. Так что приходите всей семьей! Вход в Домик Деда Мороза бесплатный!
Афиша ближайших событий в Челябинске!
Екатеринбург
Все выходные:
"Екатеринбург ЭСПО"
В нынешнем году «ЭкспоЁлка» будет посвящена тематике знаменитого мультфильма «Ну, погоди!». Центральным событием площадки станет показ одноимённой интерактивной постановки. Кроме неё гостей будут ожидать свыше полусотни аттракционов и развлекательных зон, расположившихся в тёплых павильонах!
Источник: https://kudago.com/ekb/event/shou-ekspoyolka---2020/
Театр балета "Щелкунчик" представляет!
29 декабря
12-00 сбор возле магазина «Декатлон» на Вайнера, 48.
Александра Лебедева