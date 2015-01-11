Уральская зима. Синоптики рассказали о погоде в канун Нового года

Настоящая зимняя погода пришла на Южный Урал. Последняя неделя декабря будет холодной.

Так, по сведениям регионального Гидрометцентра, сегодня днем, 30 декабря, столбики термометров будут колебаться между отметками -13 и -18 градусов, в низинах – до -21. В то же время ожидается в большинстве районов ожидается переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. Скорость ветра при этом составит от трех до восьми метров в секунду в дневные часы.

Отметим, как предсказывают специалисты, перед самым Новым годом южноуральцам предстоит пережить еще один резкий перепад температур. Уже во вторник, 31 декабря, в Челябинской области вновь потеплеет, воздух прогреется до -5 градусов.

https://www.cheltv.ru/uralskaya-zima/