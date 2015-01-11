Евгений Щербаков принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний»

Глава округа вместе со своими заместителями под Новый год исполнил мечту 15-летнего озерчанина Димы Мошкуна, который в силу жизненных обстоятельств немного больше, чем другие ребята и девчонки, нуждается в тепле, заботе и внимании.

Всероссийскую акцию «Елка желаний» в регионе запустил Губернатор Челябинской области Алексей Текслер: министерство социальных отношений региона собрало 50 желаний юных южноуральцев, находящихся в сложной жизненной ситуации. Губернатор и все члены правительства Челябинской области сняли с елки шары с пожеланиями ребят, чтобы их исполнить. Алексей Текслер обратился с просьбой к руководителям в муниципалитетах:

- У нас с вами есть возможность побыть немного волшебниками. Я обязуюсь, что то, что будет написано в записке – пожелание ребенка, я обязательно исполню за счет собственных средств. Жду этого же от вас. Предлагаю начать новогоднее путешествие! С наступающим Новым годом! С праздником!

Обращение Алексея Текслера оказалось созвучным настроению и взглядам главы Озерского городского округа Евгения Щербакова. Сегодня он побывал в гостях у озерского школьника Димы Мошкуна, чье послание Деду Морозу оказалось в числе 50-ти на губернаторской «Елке желаний».

Ребенка с пяти лет воспитывает и осуществляет уход за ним бабушка Марина Михайловна. Дима – сирота и имеет непростое заболевание (он член общественной организации «Наши дети»). Учится в 7 классе, в его дневнике – четверки и пятерки, он любит собирать Лего и прекрасно поет (является лауреатом и дипломантом музыкальных конкурсов и фестивалей). Его давней мечтой был смартфон.

Именно это устройство принес в уютную квартиру Мошкунов глава округа:

- Я выполняю поручение Деда Мороза: вручаю тебе сотовый телефон и книги об Озерске. Надеюсь, ты теперь всегда будешь на связи со своей бабушкой и лучше узнаешь историю родного города. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом и желаю здоровья, успехов в учебе, хорошего настроения.

Получив заветный подарок, Дима тут же открыл коробку и достал устройство, которое теперь должно помочь ему в его жизни. Но помимо исполнения желания этот Новый год запомнится ему знакомством с новыми взрослыми друзьями и укрепит веру в сказку.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41556/