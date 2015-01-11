Офицер Росгвардии спас женщину и ребенка на пожаре в Снежинске

Офицер снежинского полка Росгвардии спас женщину и ребенка из задымленного подъезда – пожар произошел в пятницу, 3 января, в одном из жилых домов по улице Мира.

Сообщается, что пожар начался на лестничной клетке 4 этажа многоквартирного дома – огонь вспыхнул рядом со стоящими здесь детскими колясками и стал подбираться к межквартирным дверям. Подъезд быстро наполнился едким черным дымом. В одной из квартир находилась женщина с малолетним ребенком и собакой. Покинуть дом по задымленной лестнице молодая мама испугалась и стала звать на помощь из открытого окна.

«Крики услышал находящийся в отпуске начальник кинологической службы полка по охране важных государственных объектов и специальных грузов старший лейтенант Вагиф Магеррамов. Офицер попросил испуганную женщину сохранять спокойствие, сбросить ему ключи от входной двери бросился в задымленный подъезд. Старший лейтенант открыл квартиру и вывел женщину с ребенком и собакой на улицу», – рассказали в ведомстве.

Очаг возгорания был ликвидирован прибывшими сотрудниками МЧС.

Благодаря поступку офицера Росгвардии и подоспевшим спасателям обошлось без пострадавших.

https://dostup1.ru/accident/Ofitser-Rosgvardii-spas-zhenschinu-i-rebenka-na-pozhare-v-Snezhinske_123056.html