Текслер распорядился оказать помощь семьям, где дети погибли или пострадали в ДТП в новогодние каникулы

Семьям Челябинской области, в которых в новогодние каникулы в ДТП погибли или пострадали несовершеннолетние дети, будет оказана помощь.

Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, в новогодние каникулы в четырех дорожно-транспортных происшествиях погибли или пострадали несовершеннолетние дети из Челябинской области.

Так, 2 января в ДТП в Агаповском районе погибли четыре человека и пострадали четверо, в том числе двое детей из Магнитогорска. Семье будет оказана материальная помощь. Пострадавший ребенок в настоящее время получает необходимое лечение, впоследствии министерство социальных отношений совместно с министерством здравоохранения окажут комплексную помощь в реабилитации.

Пятого января на трассе М-5 под Симом в ДТП погибли трое человек (родители и их младший 11-летний сын. Старший сын (13-летний мальчик) был госпитализирован. Родственникам помогут в оформлении опеки над ставшим сиротой ребенком, с психологической поддержкой и реабилитацией. Семье также будет оказана матпомощь.

Родственникам двух погибших семей будет оказана психологическая и материальная помощь.

https://uralpress.ru/news/proisshestviya/teksler-rasporyadilsya-okazat-pomoshch-semyam-gde-deti-pogibli-ili-postradali-v