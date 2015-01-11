В Челябинской области единороссы взяли на контроль исполнение закона о запрете снюса

С 10 января 2020 года в Челябинской области вступил в силу региональный закон о запрете продажи никотиносодержащей продукции несовершеннолетним.

Секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш и его заместитель Константин Захаров ответили на вопросы журналистов по поводу реализации этого закона.

Владимир Мякуш напомнил, в региональный парламент поступало много обращений с просьбой запретить продажу снюса в регионе. Звонок поступил и на прямую линию губернатора Алексей Текслера, которая состоялась 25 декабря. Фракция единороссов оперативно отреагировала на сигналы и выступила с инициативой о принятии данного закона. За один день в повестку последнего заседания был внесен соответствующий законопроект.

Закон был принят 26 декабря 2019 года сразу в трех чтениях. Кроме того, 30 декабря депутаты направили в Госдуму обращение по возможности внесения соответствующих поправок в федеральный закон о полном запрете никотиносодержащих смесей в России. Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал инициативу запретить и отметил необходимость принятия аналогичного решения на территории всего Евразийского экономического союза.

В январе 2020 года депутаты Законодательного Собрания Челябинской области примут поправки к региональному закону об административных правонарушениях, в которых будут прописаны конкретные меры материальной ответственности для торговых точек и предприятий, которые будут нарушать закон. Планируется введение штрафа для физических лиц - от 4 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч рублей. При повторном нарушении закона грозит закрытие торговой точки.

Единороссы подключились к мониторингу реализации закона на территории области. К борьбе с продажей снюса несовершеннолетним включились все местные отделения партии совместно с правоохранительными органами, Роспотребнадзором и представителями исполнительной власти.

С 9 января активисты проекта «Народный контроль» проводят рейды по торговым сетям с целью выявления случаев продажи снюса детям и информирования продавцов о вступлении в силу закона.

На сегодняшний день рейды проверены 302 торговых точки в 29 муниципальных образованиях региона. Продажа снюса выявлена в 12 магазинах: в Златоусте (5), Челябинске (3 магазина), Магнитогорске (2), Трехгорного (2 магазина).

Как уточнил Константин Захаров, проблема употребления школьниками снюса в регионе стала широко обсуждаться в ноябре прошлого года, когда в одном из лицеев Челябинска была выявлена старшеклассница, которая распространяла данную смесь среди шестиклассников. Девочку из лицея отчислили, но это стало поводом для более глубокого изучения проблемы. Тогда Челябинское региональное отделение Партии организовало круглый стол с участием правоохранительных органов, педагогов и медицинского сообщества, в рамках которого были выработаны конкретные меры для борьбы с данной проблемой.

Согласно закону, упаковки снюса хранятся в закрытых витринах, продаются только совершеннолетним при предъявлении документа. В Красноармейском, Трехгорном и Сосновском районе народные контролеры выявили случаи продажи снюса через интернет. Будут направлены обращения в Роскомнадзор с просьбой заблокировать работу данных ресурсов. Практически во всех точках продаж (кроме трех магазинов в Челябинске) продавцы ознакомлены с новым законом о запрете продажи снюса несовершеннолетним и соблюдают его. Народные контролеры в ходе рейда напоминают о действии закона.

«На сегодняшний день результаты нашей работы не успокаивают, но радуют. Практически все продавцы уведомлены о запрете продажи снюсов и сняли их с продажи. Теперь мы намерены задействовать всю инфраструктуру партии «Единая Россия», чтобы оказывать поддержку и помощь родителям, чьи дети стали жертвами этой заразы», - отметил Константин Захаров.

Владимир Мякуш обратился к южноуральцам: «Лучший контролёр - это наша совесть. Продавцы в таких точках сами должны осознать, что за вещества они продают детям. Мы обращаемся к каждому жителю Челябинской области с просьбой вести контроль за незаконной продажей снюса в вашем районе».

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-edinorossy-vzyali-na-kontrol-ispolnenie-zakona-o-zaprete