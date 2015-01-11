В Снежинске водитель маршрутки уронил пассажирку на дорогу

Полицейские Снежинска ищут очевидцев ДТП с участием маршрутки – в аварии пострадала 70-летняя женщина.

Инцидент произошел еще 10 января, однако о нем стало известно только сегодня. В 16.40 на автобусной остановке «ЗАГС» водитель маршрутки при посадке пассажиров начал движение, в результате женщина со ступенек транспортного средства упала на проезжую часть. Водитель маршрутки с места аварии скрылся, а пожилая женщина попала в больницу с травмами.

В отделе полиции разыскивают очевидцев аварии, их просят обратиться в дежурную часть.

https://dostup1.ru/accident/V-Snezhinske-voditel-marshrutki-uronil-passazhirku-na-dorogu_123221.html