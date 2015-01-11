В конце рабочей недели Урал окажется на пути мощного атлантического циклона – погода станет ветреной и сырой, ожидается снег, временами с дождем.

Как сообщает Гидрометцентр России, в ближайшие дни потеплеет примерно на пять градусов. «Ночные морозы ослабеют до нуля – минус пяти, днем температура будет в пределах от минус трех до плюс двух градусов. При прохождении атмосферных фронтов пройдет снег и мокрый снег, временами с дождем, ожидаются метели, усиление ветра до 15 м/с, возможны гололедно-изморозевые явления. Со слабыми ночными морозами останется лишь Южный Урал: в Челябинской и Курганской областях в ночь на 17 января будем минус 2-7, но дневная температура повысится до нуля – плюс пяти», – говорится в сообщении.

Смешанные осадки (мокрый снег с дождем) на Южном Урале в январе наблюдаются очень редко, сообщается на сайте Челябинского ЦГМС.

https://dostup1.ru/society/Ural-okazhetsya-na-puti-moschnogo-atlanticheskogo-tsiklona_123267.html