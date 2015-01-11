Южноуральцы начали выходить из тени

С 1 января 2020 года Челябинская область вошла в число пилотных регионов, в которых введен налог на профессиональный доход, – в первые дни нового года 1 486 южноуральцев зарегистрировались в качестве самозанятых.

Стать самозанятыми могут физические лица, которые оказывают услуги или продают товары собственного изготовления без наемных работников и зарабатывают на этом до 2,4 млн рублей в год. Новый режим предусматривает две налоговые ставки: 4% – при оказании услуг и продаже товаров физическим лицам и 6% – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При этом в эти ставки уже включены отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования. Взносы в Пенсионный фонд самозанятые отчисляют в добровольном порядке. Законодательно закреплено, что до конца 2028 года предельный размер дохода и ставки изменены не будут.

Налог для самозанятых позволяет «выйти из тени» при максимально благоприятных условиях. Для регистрации можно воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Мой налог». Посещение инспекции не требуется. Зарегистрироваться в нем можно несколькими способами: с помощью ИНН и пароля от Личного кабинета налогоплательщика, с помощью логина и пароля Единого портала государственных и муниципальных услуг и отсканировать в мобильном приложении свой паспорт и сделать селфи.

Кроме того, зарегистрироваться и работать можно через веб-версию приложения или воспользоваться услугами уполномоченных банков. Приложение само рассчитает и уведомит самозанятого о сумме налога, заплатить который нужно не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором получен доход. С помощью приложения можно сформировать квитанцию, чтобы оплатить налог в банке, или настроить автоплатеж.

Также самозанятым доступен налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей, который применяется автоматически, уменьшая сумму налога.

Участники нового налогового режима освобождаются от подачи налоговой декларации и применения ККТ, уплаты страховых взносов, при этом хозяйственные операции самозанятого в рамках режима не облагаются НДС и НДФЛ. Есть возможность совмещать основную работу с дополнительным заработком. Можно работать в рамках одной профессии, заниматься смежными видами деятельности или даже открыть свое производство.

https://dostup1.ru/finance/Yuzhnouraltsy-nachali-vyhodit-iz-teni_123257.html