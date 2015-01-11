В Челябинской области ожидаются скачки давления

Атмосферное давление в Челябинской области в ближайшие сутки будет периодически меняться – после спада ожидается новый скачок.

По данным Челябинского Гидрометцентра, ночью давление упадет с 736 до 732 мм ртутного столба, а затем повысится до 739 мм.

Резкие перепады атмосферного давления могут привести к ухудшению самочувствия людей. Медики говорят, что больше всего этому подвержены люди, страдающие заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Им рекомендовано строго выполнять предписания лечащего врача, а также ограничить физические нагрузки.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-ozhidayutsya-skachki-davleniya_123308.html