В Челябинской области в снюсах нашли мышьяк

В снюсах, продававшихся на Южном Урале, нашли мышьяк, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова.

Он сообщил, что специалисты ведомства за две недели с начала 2020 года проверили 1 813 предприятий розничной, оптовой торговли и общественного питания, в том числе совместно с полицией – 651 точку. Реализация никотинсодержащей бестабачной продукции (жевательных смесей, никотиновых порций и т.д.) установлена в 44-х предприятиях розничной торговли.

«В ходе проверок арестовано 238 партий никотинсодержащей продукции в количестве 1 437 упаковок, из них 27 партий в количестве 361 упаковки импортной продукции, производства Швеция. Вся продукция находилась в реализации с нарушением требований к маркировке, без товаросопроводительных документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность», – сообщил Семенов.

В отношении виновных лиц специалистами надзорного ведомства возбуждено 44 административных дела, материалы переданы в суд. Нарушителям грозят штрафы в размере 300-600 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

Главный санврач области добавил, что образцы смесей были отобраны для анализа, и в них нашли не только никотин: «По результатам лабораторной экспертизы смесей, реализуемых в торговле, установлено, что данная продукция представляет угрозу для здоровья граждан, в смесях обнаружено значительное превышение мышьяка – вещество, относящееся к чрезвычайно опасным соединениям», – сообщил Анатолий Семенов.

По фактам причинения вреда жизни и здоровья граждан материалы по продавцам опасной продукции переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В Управлении Роспотребнадзора открыта «горячая линия» для сообщений о нарушениях при продаже снюса, насвая, никотинсодержащей бестабачной продукции: 8 (351) 264-66-82. Напомним, в Челябинской области региональным законом запрещена продажа снюса несовершеннолетним. Об этом, а также о случаях продажи такой продукции в несанкционированных местах, вне предприятий торговли необходимо сообщать в полицию.

Бестабачные никотиновые смеси (сосательные, жевательные) – аналог запрещенного в Российской Федерации снюса. В технологии приготовления не используется табак, выполнен на основе смеси мяты и трав, пропитанных никотином. Подростки считают, что если в составе данных смесей нет табака, то и вред они не приносят, также считается, что они помогают победить никотиновую зависимость при отказе от курения. Но это не соответствует действительности.

Влияние на организм данных изделий обусловлено содержащимся в них никотином. Потребители жевательных смесей получают более внушительную разовую дозу никотина в сравнении с курильщиками. Сеанс рассасывания бестабачной никотиновой смеси длится 5-10 минут. За это время в организм поступает от 20 мг тонизирующего вещества. В ходе выкуривания крепкой сигареты «порция» никотина составляет не более 1,5 мг. Итогом потребления становится быстрое формирование привычки. Зависимость развивается практически молниеносно. Отказаться от рассасывания жевательного табака становится непросто.

Никотин – чрезвычайно сильный яд, не уступающий по токсичности синильной кислоте. В малых дозах действует возбуждающе на нервную систему, в больших – вызывает ее паралич: остановку дыхания, прекращение работы сердца. Многократное поглощение никотина формирует никотинизм – хроническое отравление, в результате которого снижается память и работоспособность. Одним из разрушительных последствий отравления никотином является: дрожание рук, неуверенная походка, подростка то бросает в жар, то в холод, сердце при этом то стучит, как молот, то замирает. Влияние никотина изменяет работу всех систем органов, развивает психологическую и физическую зависимость. Психологическая зависимость от никотина усиливается изменением эмоционального фона, что является одним из основных факторов влияния никотина на организм. Негативное влияние данного вещества на организм проявляется в нарушении работы его основных систем: ЦНС, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, вызывает заболевание десен и зубов. Влияние никотина на организм также проявляется в замедленном заживлении язв, хронической гиперсекреции слизи. Так как при употребление сосательных никотиносодержащих изделий выделяется большое количество слюны, слюна сглатывается, что может привести к заболеванию желудочно-кишечного тракта.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-v-snyusah-nashli-myshyak_123315.html