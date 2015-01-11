Тепло уходит? Синоптики рассказали о погоде на Южном Урале

Необычное теплая для января погода вскоре может смениться похолоданием. Специалисты уточнили, какой будет погода в начале недели.

Так, по сведениям регионального Гидрометцентра, в понедельник, 20 января, в Челябинскую область вновь вернутся осадки. Днем будет облачно с прояснениями, ожидается снегопад, в отдельных районах метели, также возможен и гололед. Как минимум до вечера будет действовать и введенный накануне желтый режим погодной опасности.

В то же время на смену аномальным плюсовым температурам придет небольшое похолодание. Температура воздуха в дневные часы не поднимется выше -5 градусов, а на севере -8. При этом усилится ветер. Скорость его будет достигать пяти-десяти метров в секунду с порывами до 14 м/с.

https://www.cheltv.ru/teplo-uhodit/