Семье маленьких «беглецов» окажут поддержку

На прошлой неделе в Озерске произошел случай, вызвавший общественный резонанс: двое детей по водосточной трубе выбрались из квартиры, расположенной на 4 этаже жилого дома. Один из маленьких беглецов не удержался и сорвался с высоты 2,5 метров.

События развивались 17 января на улице Космонавтов: мать 1990 г.р. оставила двух сыновей 2007 и 2012 г.р. дома без присмотра, закрыла входную дверь снаружи и ушла на работу. Первым квартиру покинул старший мальчик, за ним - младший. Именно второй не удержался на водосточной трубе на высоте 2,5 метров. К счастью, его поймал проходивший мимо мужчина.

После падения ребенок был доставлен в лечебное учреждение. Медики диагностировали у него ушиб мягких тканей, в госпитализации мальчик не нуждался - ему была наложена повязка.

По данным УВД, в связи с произошедшим мать была срочно вызвана с работы сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей женщину решено привлечь к административной ответственности.

В тот же день по поручению главы округа Евгения Щербакова к ситуации подключились специалисты управления социальной защиты населения и управления образования.

Социальные работники посетили семью, которая в выходные находилась дома: дети чувствовали себя хорошо, по факту случившегося с мамой была проведена беседа. Чтобы в дальнейшем контролировать ситуацию, сотрудники УСЗН поставят семью на учет, разработают для нее специальный план по социальному сопровождению и реабилитации и будут регулярно навещать.

Семья взята под наблюдение и управлением образования: руководителям школ, где учатся дети, рекомендовано разработать индивидуальную программу по профилактике неблагополучия в семье и оказать психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним и их законному представителю (с ежемесячным отчетом о проведенных мероприятиях). Педагогам и специалистам служб сопровождения еще раз напомнят о необходимости качественного исполнения служебных обязанностей, которое исключает формальный подход к делу.

Валентина Сылько, координатор проекта «Крепкая семья» местного отделения ВПП «Единая Россия»:

- Дети не всегда могут правильно оценить ситуацию и уберечь себя от опасности. Предупредить подобные случаи – прямая обязанность родителей. Быть всегда рядом со своим чадом – это хорошо, но нереально, поэтому надо учить детей навыкам самостоятельности. И здесь мамам и папам должны помочь педагоги, благо, озерская система образования располагает для этого компетентными специалистами.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41707/