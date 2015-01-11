«Ученик года – 2020»: в Озерске проходит муниципальный этап конкурса

В этом году девиз конкурса: «Ученик года – это наш путь к успеху», его участниками стали четыре озерских старшеклассника. 17 января они приняли участие в интеллектуальном поединке.

Первым участников и зрителей поздравил глава округа Евгений Щербаков. Он напомнил, что конкурс проходит в Озерске в восьмой раз. Он проводится в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка», а также национального проекта «Образование». Глава округа подчеркнул, что для озерчан конкурс стал доброй традицией:

– Важно, что цель конкурса – выявление талантливых школьников в различных сферах: творчества, общественной деятельности, культуры и спорта. Тем более, что округу есть чем гордиться. Прекрасный пример – Анастасия Коршунова, ученица, которая в 2016 году заняла первое место в области и стала победительницей Всероссийского этапа конкурса. Я желаю всем добиться тех результатов, которые вы для себя наметили. Я убеждён, что у нас лучшая молодёжь, верю в вас, доброго пути!

За право представлять Озерский городской округ на областном этапе конкурса в этом году решили побороться Арина Чудинцева (ученица 11 класса школы № 29), Валерий Гималов (ученик 10 класса школы № 30), Анжелика Юрченко (ученица 10 класса школы № 32), Диана Рамская, (ученица 11 класса школы № 41).

В состав жюри вошли представители педагогического сообщества и аппарата Собрания депутатов. Интересно отметить, что третий год в состав жюри входит активист и участник волонтёрского движения, студент ОТИ НИЯУ МИФИ Николай Сучёв. Возглавляет жюри начальник управления образования администрации Любовь Горбунова. Она выразила надежду на то, что участники конкурса смогут удивить жюри и в этом году, пожелала всем удачи и успехов:

– Пусть звезда победы в конкурсе горит над головой каждого из вас, вперёд к звёздам!

Ещё до начала конкурса все участники предоставили в адрес оргкомитета своё портфолио. 2020 год – год 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне в России объявлен годом памяти и славы. Интеллектуальный этап конкурса «Ученик года» в этом году так же посвящен этой дате. 17 января ребята показали домашнее задание – интерактивные тематические папки на тему «Семейная хроника войны». А также приняли участие в «Открытой дискуссии» и интеллектуальном поединке, лейтмотивом которого стала цитата Виктора Гюго: «Мир – добродетель цивилизации, война – ее преступление». Участники выступили от имени Георгия Жукова, Дмитрия Шостаковича, Бориса Васильева и Андрея Сахарова.

Впереди у конкурсантов следующий этап. 22 января они представят творческие самопрезентации и мастер-классы «Формула успеха».

По результатам четырёх конкурсных испытаний, по наибольшему количеству набранных баллов, жюри определит победителя, который в марте 2020 года будет представлять Озерский городской округ на областном этапе конкурса «Ученик года».

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41729/