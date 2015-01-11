В Челябинской области подорожали крупы и сигареты

По данным Челябинскстата, в 2019 году в регионе сильнее всего подорожали крупы, макаронные изделия, а также хлеб и сигареты.

По итогам прошлого года крупы прибавили в цене 16,5%, макаронные изделия подорожали на 11,7%, цены на хлеб увеличились на 10,4%. При этом в 2019 году понизились цены на сахар (34,9%), овощи (12,3%) и яйца (6,9%).

Замедлились темпы роста цен на мясопродукты (на 4,8 процентных пункта), ускорились – на консервы фруктово-ягодные (5,6), общественное питание (4,7), молоко и молочную продукцию (3,7).

Значительно прибавили в цене газеты (16,7%) и табачные изделия (10%). Существенно подорожали услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (33,2%), билеты на самолет в салоне эконом-класса (31,0%), абонентскя плата за радиоточку (20%).

На потребительском рынке Челябинской области уровень инфляции в 2019 году составил 3,1%, в 2018-м показатель был равен 3,5%.

Напомним, губернатор Алексей Текслер обратился к местным производителям с инициативой сделать скидку на крупы и макароны в пределах 10-30%.

https://dostup1.ru/economics/V-Chelyabinskoy-oblasti-podorozhali-krupy-i-sigarety_123465.html