Школьники готовили взрыв в Снежинске

Двое учащихся школы № 125 в Снежинске готовили взрыв в учебном учреждении.

Взрыв якобы должен был произойти в столовой. После подростки планировали обстрелять выбегающих из помещения учащихся из пневматического оружия и забрасывать бутылками с зажигательной смесью.

«Благодаря бдительности родителей, а также работников школы преступление удалось вовремя предотвратить. Сейчас правоохранительными органами ведется следствие по данному факту. Информация получена от работников школы, учащихся, а также от сотрудника силовых структур города, пожелавшего остаться неизвестным», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии РОТ Фронт.

Жители Снежинска в соцсетях сообщили, что молодые люди действительно замышляли атаку на школу, а на такой шаг их якобы подтолкнуло нежелание сдавать экзамены. Раскрыть умысел подростков помогла бдительность учителей.

Правоохранительные органы не давали официальных комментариев по поводу инцидента.

По данным СМИ, мальчиков обзывали в школе и они хотели отомстить одноклассникам. У подростков изъяли материалы для изготовления взрывного устройства.

https://dostup1.ru/accident/ROT-Front-Shkolniki-gotovili-vzryv-v-Snezhinske_123474.html