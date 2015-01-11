Выходные созданы, чтобы расслабляться! Афиша на этот уикенд!

Что выходные нам готовят?

Озёрск

глк "Егоза", все выходные:

В субботу - с 10:00 до 17:00 (весь комплекс + кафе) с 18:00 до 21:00 (вечернее катание, малая трасса, прокат).

Катание на олене, верблюде и пони от КСК "HORSESBURG".

В воскресение - с 10:00 до 17:00 (весь комплекс + кафе).

Прокат снегоходов с 10:00 до 16:00!

В любой день (со среды по воскресенье) возможно забронировать мангальную зону или записаться на занятия с инструктором!

#егозалюбовь #гораЕгоза

Единый справочный телефон "Егозы": +7 (982) 277-63-33

По вопросам аренды снегоходов: - + 7 982 290 11 13

По вопросу катания на лошадях, пони и верблюде: - +7 (906) 866-42-19

А ещё глк "Егоза" объявляет начало нового фотоконкурса "Мисс Егоза - 2020"!

Приглашаем к участию всех мисс, миссис и мини мисс.

Для участия достаточно просто добавить на своих фотографиях с Егозы хештеги: #МиссЕгоза2020 и #reforma_boardshop и опубликовать на своих личных страницах в ВКонтакте или в Instagram.

И всё... Вы в танцах! Ой, в конкурсе!

Все выходные:

кск "Лидер"

В спортивном комплексе «Лидер» стартует очередной Кубок Генерального директора ФГУП «ПО «МАЯК» в котором примут участие команды из Нового Уренгоя, Екатеринбурга, Челябинска и Озерска.

25 января

п.Татыш, дк им.А.С.Пушкина

ДК им.А.С.Пушкина приглашает всех любителей разгадывать загадочное,объяснять необъяснимое,преодолевать непреодолимое на новый квест"Пиковая дама"

Участников ждут задания разной сложности,интересные перевоплощения,необычные происшествия.

Мы предоставим вам возможность показать свою эрудицию,побороть свою фобию,развить в себе находчивость,смелость,сообразительность. Продолжительность 60 мин

Группа до 10 чел. 18+

Цена билета 300 руб,билеты в кассах "КДЦ" и на сайте http://mayak-dk.ru

Театр драмы и комедии "Наш дом", 18:30

"Спиннинг, или Как папа получил красную карточку"

Пародия на провинциальную действительность (16+)

Семейная, ироничная комедия о нашей провинциальной действительности. На что готов мужчина ради нового спиннинга? Кто в доме хозяин? И как наполнить жизнь праздником? Ответы на эти вопросы вы узнаете посмотрев спектакль, и они вас точно удивят!

https://teatr-ozersk.ru/

8(35130)25615

#ТеатрНашДомОзерск

26 января

Театр драмы и комедии "Наш дом", 11:00

"Как Федор дочь Кощея полюбил"

Сказка (6+)

Ужасно-веселая сказка о том, что любовь сильнее всякого, даже самого древнего, всем надоевшего, совершенно смешного, с амбициями на мировое господство злодея-Кощея, да и вообще, сильнее всякого Зла в целом!

Эта сказка о том, что творить добро легко и приятно!

https://teatr-ozersk.ru/

8(35130)25615

#ТеатрНашДомОзерск

Афиша театра кукол "Золотой петушок" на январь и февраль!

Челябинск

Все выходные:

Танкоград – город, не существовавший на карте. Именно так именовался Челябинск в годы Великой Отечественной войны. Здесь всего за месяц было освоено массовое производство танков Т-34, а каждая пятая машина и каждый третий снаряд для фронта выпускался именно в нашей области.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Исторический парк «Россия – Моя история» подготовил тематическую экскурсию – «Танкоград: о доблести, подвигах, славе…».

дс "Юность"

25 января 2020 года в Челябинске состоится четвертый в истории СХЛ «Матч Звезд», который традиционно будет включать в себя Мастер-шоу и противостояние сборных «Запада» и «Востока», в состав которых вошли 34 хоккеиста, представляющие 21 команду из 17 субъектов Российской Федерации.

Челябинск не случайно выбран местом проведения матча звезд. Город традиционно является одним из главных центров развития студенческого хоккея. Сразу две команды из Челябинска принимают участие в Чемпионате СХЛ.

Екатеринбург

Все выходные:

25-26 января 2020 года в городе Екатеринбурге состоится ежегодный зимний фестиваль ЛЕДОВЫЙ ШТУРМ

Место проведения

– Площадь им. 1905 года

–акватория городского пруда

Запланированы следующие виды активности:

- Ледолазание

- рыболовные состязания

- Масс-рестлинг

- Ледовое граффити

25 декабря

Хоккейный матч ХК «Автомобилист» vs ХК «Ак Барс» пройдет 25 января на Арене «Уралец».

26 декабря

Картинг на зимнем треке

26 января приглашаем на турнир TURBA Karting,

г. Екатеринбург, ул. Металлургов , 70 пав.Е

Покрытие: асфальт/снег, экипировка и техника от картинг-центра.

Длина трека 290м., один заезд = 5 кругов.

Для всех участников - бесплатный чай/кофе, печеньки.

Турнир пройдет в трех группах: Дети, Юниор, Абсолют.