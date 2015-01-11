«Уральские авиалинии» приостановили полеты на Хайнань из-за коронавируса

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливают полеты на Хайнань из-за коронавируса.

«С 27 января приостановлена полетная программа на остров Хайнань (Хайкоу) из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок», – говорится в пресс-релизе компании.

В этой связи пассажирам разрешен вынужденный возврат денежных средств за приобретенные авиабилеты. Возврат осуществляется в полном объеме без штрафов и удержаний. Для возврата денежных средств необходимо обратиться по месту их приобретения.

«Возврат авиабилетов возможно осуществить только за авиабилеты, купленные до 24 января 2020 на вылеты до 7 февраля 2020», – уточняют в компании.

Полеты в КНР будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки, добавляют в пресс-службе УА.

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудитель болезни – коронавирус 2019-nCoV. По данным Роспотребнадзора, число заболевших в Китае достигло 2783 человек, из них 461 находятся в тяжелом состоянии. Число жертв этого типа пневмонии достигло 81. Сейчас эпицентр заболевания приходится на провинцию Хубэй. Также госкомитет Китая сообщил, что 52 человека, заболевших ранее, успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений. Кроме того, 8 заболевших обнаружены в Тайланде, по 5 – в Австралии и США, по 4 – в Малайзии, Республике Корея, Тайване, Сингапуре и Японии, 3 – во Франции, 2 – во Вьетнаме, по 1 заболевшему – в Канаде и Непале.

https://dostup1.ru/society/Uralskie-avialinii-priostanovili-polety-na-Haynan-iz-za-koronavirusa_123534.html