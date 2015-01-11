На Урал пришли морозы. Многие родители беспокоятся, отменят лит занятия в школах?

Решение об отмене занятий принимает начальник Управления образования администрации Озерского городского округа Любовь Горбунова.

В районе 06:00 утра в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа (ЕДДС) поступает информация о температуре воздуха на этот час. Если температура воздуха составляет от - 25 градусов и ниже, сотрудники ЕДДС информируют об этом начальника управления образования. На основании существующей температурной шкалы начальник управления образования принимает решение об отмене занятий.

Температурная шкала отмены занятий: