Делаем все возможное, чтобы решить «собачий вопрос»

На сегодняшний день проблема с безнадзорными животными является одной из самых актуальных не только для нашего округа, во всех муниципалитетах Челябинской области жители бьют тревогу: бродячих собак становится больше, надо принимать срочные меры.

По данным специалистов, причиной такого положения дел стал федеральный закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ, который изменил механизм изъятия безнадзорных животных из естественной среды обитания: раньше их усыпляли из пневматического оружия, теперь можно использовать только гуманные методы: отлавливать, содержать в хорошо оборудованных питомниках, стерилизовать, при необходимости – лечить, выпускать на волю с видеофиксацией. Обкатка нового закона состоялась в прошлом году, нашему округу удалось реализовать необходимые мероприятия и при этом удержаться в правовом поле.

В 2020 году ситуация может обостриться в первую очередь потому, что два года подряд на изъятие безнадзорных животных из естественной среды обитания муниципалитету выделяется гораздо меньше средств, чем требуется (а, следовательно, резко сократилось количество взятых в оборот особей). Кроме того, закон никак не прописывает отношения к животным, которые проявляют признаки агрессии. Усугубляется положение тем, что в Челябинской области не существует ни одного государственного или муниципального приюта.

- В заданных условиях администрация делает все возможное, чтобы каким-то образом решить эту задачу, – комментирует ситуацию первый заместитель главы округа Иван Сбитнев. - На этот год Озерскому городскому округу для осуществления указанных переданных полномочий поступила субвенция в размере 437 тысяч рублей (исходя из официальных нормативов, этой суммы хватит на изъятие 50 безнадзорных животных). Перечисление средств в местный бюджет от Министерства сельского хозяйства Челябинской области было произведено на днях (уточню: речь идет именно об областном финансировании, деньги местного бюджета на эти цели тратить нельзя).

В срочном порядке УКСиБ приступил к подготовке аукционной документации, на конкурсной основе будет определен подрядчик и заключен муниципальный контракт. Работу по обращению с безнадзорными животными планируется начать в феврале. Все места обитания собачьих стай нам известны.

Важно отметить, что в Озерске существуют три частных приюта, в которых содержатся две сотни животных, там работают волонтеры – эти люди не получают бюджетного финансирования, а пользуются либо грантами, либо помощью сочувствующих, либо личными средствами.

Иван Сбитнев:

- Мы ведем переговоры с приютами об использовании тех площадей, которые переданы им из муниципальной собственности, чтобы можно было отловленных животных временно размещать здесь, на месте, а не везти куда-то в Челябинск. Эту работу мы сможем оплачивать – волонтеры получат реальную помощь, а пока им хочется сказать огромное спасибо: они единственные, кто реально принимает участие в изъятии бродячих собак.

Учитывая серьезность проблемы, администрация округа обращается к жителям с просьбой не подкармливать безнадзорных животных и тем самым не создавать для них благоприятные условия, а также сообщать обо всех местах обитания собачьих стай в УКСиБ по телефону: 2-67-62 или по электронной почте: uksib@ozerskadm.ru.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41818/