«Выйти из тени». Как зарегистрироваться самозанятым в Челябинской области.

Налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый режим, который можно применять в Челябинской области с 1 января 2020 года.

Стать самозанятыми могут граждане, оказывающие услуги или продающие товары собственного изготовления и не имеющие наемных работников. Сумма дохода при этом не может превышать 2 миллиона 400 тысяч рублей в год. При работе с физическими лицами самозанятым нужно будет платить налог в размере 4%, а при взаимодействии с юридическими лицами – 6%. Самозанятые имеют право на уменьшение суммы налога на сумму налогового вычета (бонуса) в размере не более 10 000 рублей. Уменьшение налога производится налоговым органом самостоятельно. Бонус в размере 10 000 рублей расходуется постепенно, уменьшая сумму налога к уплате на 1% и 2%, в зависимости от кого получен доход. Уменьшение бонуса производится автоматически при формировании каждого чека. Бонус предоставляется один раз и действует до полного его списания.

Уплата налога на профессиональный доход производится ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (месяцем).

«Налоговый режим позволит легально вести бизнес и получать доходы от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Преимущества специального режима весьма значительные. Самозанятые не предоставляют декларации. Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении. Нет необходимости приобретать ККТ. При оказании услуги, чек формируется в мобильном приложении. Нет обязанности уплачивать платежи на пенсионное и медицинское страхование. Можно работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Доход подтверждается справкой из приложения» - рассказал начальник налоговой инспекции А.С. Сумин.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через мобильное приложение «Мой налог», либо вэб-кабинет «Мой налог», а также через кредитную организацию, осуществляющую информационное взаимодействие с ФНС в рамках этого специального режима.

Межрайонная ИФНС России №3 по Челябинской области приглашает всех желающих принять участие в совещании по вопросам внедрения нового налогового режима для самозанятых граждан, которое состоится 07 февраля 2020 в 11.00 в актовом зале Администрации Кыштымского городского округа (г.Кыштым, пл.Карла Маркса, 1).

Кроме того, редакция Озерск.ру собирает вопросы для предстоящего интервью с представителем Налоговой инспекции на тему самозанятых граждан!

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