Состоится финал первенства Озерского городского округа по классическим шахматам

Уважаемые любители шахмат!
Со 2 февраля (воскресенье) в шахматном клубе (пр. К.Маркса,2, т.7-97-68) начинается финал первенства Озерского городского округа по классическим шахматам.
Контроль времени - 1 час 5 минут + 5 секунд добавление на ход каждому участнику.
К соревнованию допускаются призеры полуфиналов округа по классическим шахматам 2019 года, КМС по шахматам, призеры финалов по шахматам предыдущих лет, финалисты Кубков ОГО по шахматам.
Регистрация участников: с 11:00 до 11:20. Первый тур – 11:30.
Игровые дни: воскресенье (начало в 11:00), среда (начало в 18:30).
Приглашаем желающих принять участие!
Информация Шахматной федерации Озёрского городского округа.