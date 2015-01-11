Состоится финал первенства Озерского городского округа по классическим шахматам

Уважаемые любители шахмат!

Со 2 февраля (воскресенье) в шахматном клубе (пр. К.Маркса,2, т.7-97-68) начинается финал первенства Озерского городского округа по классическим шахматам.

Контроль времени - 1 час 5 минут + 5 секунд добавление на ход каждому участнику.

К соревнованию допускаются призеры полуфиналов округа по классическим шахматам 2019 года, КМС по шахматам, призеры финалов по шахматам предыдущих лет, финалисты Кубков ОГО по шахматам.

Регистрация участников: с 11:00 до 11:20. Первый тур – 11:30.

Игровые дни: воскресенье (начало в 11:00), среда (начало в 18:30).

Приглашаем желающих принять участие!

Информация Шахматной федерации Озёрского городского округа.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41838/