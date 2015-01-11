Все школы Снежинска отправили на карантин

В Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) все школы и колледж закрыты на карантин до 8 февраля включительно.

Как уточнили в городском управлении образования, учебный процесс будет продолжаться дистанционно, задания будут рассылать в электронном виде.

На карантин уйдут подготовительные курсы для будущих первоклассников. Ограничения вводятся и для групповых занятий в учреждениях дополнительного образования (культура, спорт), отменяются клубы выходного дня для детей.

Напомним, школьники, а также студенты 1 и 2 курсов училищ и колледжей Озерска (ЗАТО) с 3 февраля отправлены на вынужденные каникулы из-за роста заболеваемости ОРВИ.

https://dostup1.ru/medicine/Vse-shkoly-Snezhinska-otpravili-na-karantin_123737.html