Южноуральцам пришлют 2 квитанции за электричество

Жителям Челябинской области в ближайшее время вновь поступят квитанции за электричество от ОАО «МРСК Урала» (новое название – «Россети Урал»).

В пресс-службе компании сообщили, что квитанции доставят тем потребителям, которым проведена корректировка начисления платы за июнь 2019 года с учетом фактических контрольных показаний.

«Речь идет о счетах за электроэнергию, потребленную в период с 1 июля 2018 по 30 июня 2019, когда ОАО "МРСК Урала" временно выполняло функции гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области. Особо отметим, что эти квитанции не дублируют квитанции от ООО "Уралэнергосбыт" – действующего гарантирующего поставщика с 1 июля 2019 года по настоящее время», – говорится в сообщении.

Напомним, в конце ноября 2019 южноуральцам, не оплатившим задолженность перед ОАО «МРСК Урала», были направлены квитанции с напоминанием о необходимости ее погасить. «Указанные в них суммы долга (...) являются реальной задолженностью населения. Последняя квитанция от "МРСК Урала" была сформирована и направлена жителям за июнь 2019 года», – уточнили в компании.

В результате взаимодействия компаний «Россети Урал» и «Уралэнергосбыт» реализован механизм передачи данных между компаниями, вследствие чего жителям Челябинской области, передавшим контрольные показания действующему гарантирующему поставщику до 1 сентября 2019 года, скорректировано начисление платы за июнь 2019 с учетом фактических контрольных показаний.

«С учетом требований закона потребители могли в течение двух месяцев передавать контрольные показания в адрес действующего гарантирующего поставщика: переданные в установленный срок показания должны учитываться как начальные. Таким образом, жителям Челябинской области, у которых произошла корректировка суммы задолженности, будут направлены квитанции с напоминанием о задолженности и указанием актуальной суммы долга», – добавили в пресс-службе «Россети Урал».

Добавим, задолженность населения перед указанной компанией в конце 2019 года составляла свыше 850 млн рублей. Должникам были отправлены квитанции, в офисы компании обратились более 18 тыс. клиентов, порядка 8% из них потребовалось оформление заявлений для дополнительной проверки расчетов. Во всех остальных случаях задолженность была подтверждена, говорят в компании.

Всю информацию по дебиторской задолженности можно уточнить по телефонам, указанным в квитанциях, а также по единому телефону поддержки клиентов: 8-800-25-01-220 (звонок по России бесплатный), посредством обращения в интернет-приемную на сайте www.mrsk-ural.ru, в WhatsApp по мобильному телефону 8-912-29-01-220, а также в офисы компании.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsam-prishlyut-2-kvitantsii-za-elektrichestvo_123752.html