Текслер: Рост зарплат должен быть выше индекса потребительских цен на товары и услуги

Власти Челябинской области намерены обязать работодателей во внебюджетном секторе устанавливать уровень индексации зарплат работникам выше прогнозного значения индекса потребительских цен на товары и услуги.

Среднемесячная начисленная номинальная зарплата одного работника в Челябинской области за январь-ноябрь 2019 года выросла на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В бюджетной сфере зарплаты повысились на 5,3% при росте потребительских цен чуть выше 3%.

Губернатор Алексей Текслер на встрече с лидером региональной профсоюзной организации Олегом Екимовым предложил объединить усилия в вопросах повышения доходов южноуральцев.

Глава региона отметил, что в трехстороннем соглашении предусмотрен пункт об индексации зарплат не ниже уровня потребительских цен. «Думаю, что нам нужно ставить задачу индексировать выше их уровня», - предложил Алексей Текслер.

Кроме того, по мнению губернатора, необходимо повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровень выше инфляции (так происходит с федеральным показателем).

«Прошу в рамках подготовки трехстороннего соглашения рассматривать документ именно в таком ключе», - обратился Алексей Текслер к Олегу Екимову.

С первого января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырос на 850 рублей (7,5%) и составляет 12 тысяч 130 рублей (в 2019 году - 11 тысяч 280 рублей в месяц).

В Челябинской области МРОТ для внебюджетного сектора экономики повысился на 7,5% и равен 13 тысяч 949 рублей (121320плюс уральский коэффициент – 15%).

На сегодня размер прожиточного минимума трудоспособного южноуральца в Челябинской области составляет 11 тысяч 29 рублей. Платить ниже уровня установленного МРОТ (минус НДФЛ) работодатели не имеют право.

Алексей Текслер предложил профсоюзам совместно осуществляли мониторинг зарплат на производстве «Это наша общая задача», – подчеркнул губернатор.

Олег Екимов поддержал предложение Алексея Текслера о формировании требования к работодателям о повышении заработных плат работникам внебюджетного сектора экономики. Проведенный профсоюзами анализ показал, что в последние годы растет прибыль предприятий, которые входят в Союз промышленников и предпринимателей. Рост зарплат во внебюджетном секторе, по сведениям профсоюзов, отстает от роста зарплат в бюджетном секторе экономики. «Все основания для повышения зарплат имеются», - считает профсоюзный лидер.

Только пока не понятно, кто будет контролировать выполнение решения об уровне индексации зарплат на малых и средних предприятиях и какое наказание грозит работодателям, которые не повышают зарплату своим сотрудникам.

https://uralpress.ru/news/ekonomika/teksler-rost-zarplat-dolzhen-byt-vyshe-indeksa-potrebitelskih-cen-na-tovary-i-uslugi