Пошла на снижение. Температура на Урале вернется к февральским значениям

В эту пятницу в Челябинской области действует желтый уровень погодной опасности – на дорогах скользко, ожидается сильный ветер. Такое предупреждение синоптики разослали еще накануне вечером.

Утром термометры покажут -17-14 градусов. Днем потеплеет до -13-9 С, но пойдет снег. Ощущения испортит порывистый ветер, который будет дуть со скоростью до 15 метров в секунду.

К вечеру температура немного устаканится, резких перепадов не ожидается. После заката воздух почти не охладится и продержится на отметках – 9 – 10 градусов.

Однако это лишь передышка. Настоящее похолодание начнется уже в ближайшее воскресенье, 9 февраля. Температура в Челябинской области упадет до – 16 градусов днем. Ночью же будут настоящие февральские морозы до – 23 С.

Наши предки верили, что 7 февраля нужно следить за своими словами, чтобы никого не обидеть. В этот день старались совершать добрые поступки и верили, что хорошее обязательно вернется.

https://www.cheltv.ru/temperatura-na-urale-vernetsya/