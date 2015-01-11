В театре кукол будет открыта творческая лаборатория

В 2020 году в городах атомной отрасли продолжится совместный проект программы “Территория культуры Росатома” и Государственного Театра Наций под руководством Народного артиста России Евгения Миронова. В этом году первый этап проекта вновь пройдёт в Озёрске, но на этот раз на площадке театра кукол “Золотой петушок”.

Следует напомнить, что в 2019 году лаборатории Театра Наций прошли сразу в пяти городах атомной отрасли: в Озёрске, в театре драмы и комедии “Наш дом”, Новоуральске, Заречном (Пензенской области), Северске и Железногорске. Мероприятия стали знаковыми событиями в культурной жизни этих городов.

Творческие лаборатории “Театр Наций – театрам атомных городов” ориентированы, в первую очередь, на артистов профессиональных театров. Одна из главных целей – познакомить творческие коллективы атомградов с современной российской и европейской драматургией, свежими тенденциями театрального искусства, поделиться опытом передовых достижений и помочь им задать актуальный вектор творческого развития.

– Формат выездных лабораторий открывает пространство эксперимента, где нужно воплощать смелые подходы, выходящие за границы привычных наработок, ведь это позволяет мотивировать артистов на выход из зоны профессионального комфорта, – отметила руководитель программы “Территория культуры Росатома” Оксана Конышева.

В рамках лабораторий совмещается теория и практика: в течение нескольких дней участники слушают лекции крупных искусствоведов и театральных критиков, проходят мастер-классы ведущих российских специалистов по актёрскому мастерству и экспертов по смежным направлениям. Также артисты атомградов участвуют в постановке эскиза спектакля, который вместе с ними всего за несколько дней разрабатывают перспективные молодые режиссёры. Впоследствии эти эскизы могут вырасти в полновесные спектакли и войти в репертуар театров атомных городов.

Программа творческих лабораторий в Озёрске:

18 февраля в 18:00 часов – мастер-класс по теневому театру “Создание теневой куклы” от Фольклорного театра “Учёный медведь”. Театр занимается постановкой кукольных спектаклей, театром теней с использованием русского инструментального и песенного фольклора и фольклорных традиций народов мира. Уникальный театр в 2002 году создали брат и сестра Андрей и Серафима Пронькины. Они сами делают кукол, ставят спектакли и играют на редких музыкальных инструментах.

20 февраля в 18:00 часов – лекция “Способы взаимодействия с детьми вокруг спектакля” Светланы Озерской. Светлана – режиссёр, театральный педагог, один из основателей театра пластики рук "HAND MADE" и создатель театрального проекта "Круглый год", в репертуаре которого – постановки преимущественно в жанре театра кукол.

22 февраля в 17:00 часов – показ эскиза театра кукол по рассказу “Глаз Волка” Даниэля Пеннака. Режиссёр эскиза – выпускник Театрального института им. Б. Щукина и Высших курсов сценаристов и режиссеров, основатель "Творческого Объединения 9" Иван Пачин. Художник-сценограф – Анастасия Шафикова, выпускница РГИСИ, которая в качестве художника-постановщика работала над спектаклями в Мариинском театре, Луганском театре русской драмы им. Луспекаева, Национальном театре Карелии. Телефон для записи: 8-35130-4-83-98.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41947/