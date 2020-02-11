Сбывшиеся мечты Светланы Евстратовой

Сегодня, 11 февраля, спешим поздравить с Юбилеем артистку Озерского театра драмы и комедии "Наш дом" Светлану Николаевну Евстратову!

Выпускница Московского государственного института культуры, Светлана Евстратова пришла в Озерский театр драмы в 1988 году уже сложившейся актрисой театра и кино (снималась в фильмах «Детский сад» (1984), «Парад планет» (1988), «Карнавал» (1980), «Снайперы» (1985). В Озерском театре драмы создала целый ряд замечательных женских образов, всегда ярких, пластичных, запоминающихся. Работы актрисы, полные лиризма, мягкого юмора и психологической убедительности, снискали ей уважение и любовь зрителей, высокую оценку театральной критики. Творческий путь Светланы Евстратовой отмечен рядом наград российских и зарубежных фестивалей, среди которых наиболее значимыми являются Приз «За лучший дебют» на кинофестивале в г.Денвер (США) за роль Лили в фильме «Детский сад» и Почетный диплом «За глубокий и тонкий образ Чеховской героини Раневской в спектакле «Вишневый сад», фестиваль "Сюжеты сезона". Сегодня артистка находится в расцвете сил, красоты, таланта и зрители с нетерпением ждут каждую её новую работу не только как актрисы, но и как режиссера!