Алексей Текслер признан самым влиятельным политиком января

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг 50-ти самых влиятельных политиков региона в январе 2020 года. Его возглавил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Согласно исследованию агентства политических и экономических коммуникаций, которое составило рейтинг 50-ти наиболее влиятельных политиков Челябинской области Алексей Текслер признан самым авторитетным политиком января.

«За прошедшие с момента избрания губернатором пять месяцев А. Текслер последовательно наращивал уровень своего политического влияния. Этот устойчивый тренд экстраполируется на представителей сформированной им политической команды. Закономерно, что Текслер и возглавляет январский рейтинг», - сообщил представитель АПЭК в Челябинской области Андрей Лавров.

Второе место занял председатель Совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Виктор Рашников. Тройку лидеров открывает первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин.

Во вторую тройку по степени влияния вошел руководитель управления ФСБ региона Сергей Сизов. Пятое место досталось первому заместителю губернатора Челябинской области Ирине Гехт. За ней расположился председатель Совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.

В третьей тройке - председатель Законодательного собрания Челябинской области, секретарь политсовета Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш, начальник главного управления Министерства внутренних дел по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев и глава Челябинска Наталья Котова. Замыкает топ-10 совладелец ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и холдинга «Ариант» Александр Аристов.

https://uralpress.ru/news/politika/aleksey-teksler-priznan-samym-vliyatelnym-politikom-yanvarya