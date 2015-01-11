Что нельзя везти из Таиланда? Из-за коронавируса усилили досмотр пассажиров

Багаж и ручную кладь южноуральских туристов, прилетевших из Таиланда, теперь осматривают в обязательном порядке. Россельхознадзор запретил ввозить в страну продукты животного происхождения без заводской упаковки из-за угрозы заражения коронавирусом.

Все сумки и рюкзаки пассажиров “просвечивают” на интероскопе – специальной рентгеновской установке. Процедура не займет много времени, говорят таможенники.

«Опыт работы у инспекторов большой. Считывание информации с экрана рентгенустановки происходит на профессиональном уровне. Так что надолго пассажиров, прилетевших и вернувшихся из Таиланда, это не задержит», – подчеркивает заместитель начальника таможенного поста аэропорта “Баландино” Александр Зернов.

Ввезти в Россию продукты животного происхождения можно, но с оговорками: не больше пяти килограммов на человека и в заводской упаковке. Если она повреждена или вовсе отсутствует, туриста оштрафуют, а еду конфискуют.

«Она будет изъята сотрудниками таможенной службы совместно с сотрудниками Россельхознадзора, помещена в емкость для дизсредств и залита раствором для дезинфекции», – поясняет старший госинспектор отдела на государственной границе РФ управления Россельхознадзора Елена Ткач.

К подобным ограничениям пассажиры относятся с пониманием.

«Все равно хочется привезти какие-то подарки, что-то для себя, какие-то экзотические фрукты. Но когда есть, видимо, какие-то нормы, корректировки для ввоза – всегда хочется больше. Русский человек, ему же всегда мало», – признаются пассажиры.

Когда снимут ограничения на ввоз продуктов из стран Юго-Восточной Азии, пока не говорится.

https://www.cheltv.ru/iz-tailanda-chto-nelzya-vezti/