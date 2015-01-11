В Челябинскую область идет мощное потепление

В Челябинской области ожидаются плюсовые температуры – с 18 по 20 февраля синоптики прогнозируют плюс три градуса в столице Южного Урала.

Новая рабочая неделя начнется с умеренного похолодания – дневные температуры составят минус четыре градуса, ночью прогнозируется до минус 11-ти. Уже во вторник, 18 февраля, днем столбики термометров покажут плюс три, такая же температура сохранится еще на двое суток.+

В пятницу незначительно похолодает до плюс одного градуса. Синоптики обещают облачную погоду, временами пройдут небольшие осадки в виде снега с дождем.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskuyu-oblast-idet-moschnoe-poteplenie_124064.html