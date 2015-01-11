Землетрясение магнитудой 3.0 произошло на Урале

На Южном Урале зафиксированы новые подземные толчки. Сразу два землетрясения зарегистрировал Казахстанский национальный центр данных. Оба произошли в один день – 12 февраля.

Сейсмические датчики сработали на сигнал, который шел от границы Челябинской области и республики Башкортостан. Судя по интерактивной карте, подземный толчок произошел в районе сел Кутуево, Кулушево и Мусино. Магнитуда землетрясения составила 2.8.

Удар большей мощности был зафиксирован недалеко от Нязепетровска, в складках Уральских гор, у сел Ашаево и Новобелокатай. Магнитуда землетрясения – 3.0.

Подземные толчки подобной силы не представляют опасности для населения, зданий и сооружений. Специалисты называют такие землетрясения слабыми. Но их могут ощущать чувствительные люди, которые находятся внутри зданий.

После сильного землетрясения под Катав-Ивановском ученые предупреждали о том, что сейсмическая активность на Южном Урале будет нарастать.

Не так давно они нашли новый тектонический разлом под грязевым оползнем, который сошел в сентябре 2018 года. Специалисты обследовали многочисленные трещины, оказалось, что одни пусты, другие заполнены водой.

Ученые Института геофизики Уральского отделения РАН даже выделили опасную зону длиной в 74 километра и шириной в 15 километров. Исследования показали, что температура подземных вод и горных пород в этом месте начала повышаться.

https://www.cheltv.ru/zemletryasenie-magnitudoj-3-0-proizoshlo-na-urale/