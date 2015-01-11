Сообщение между Озерском и Кыштымом прервано не будет

С 1 марта МУП «УАТ» по своей инициативе прекращает осуществлять пассажироперевозки из Озерска в Кыштым и обратно.

В администрации округа заверяют, что отмена регулярного маршрута №196 не скажется на сообщении между городами и транспортном обеспечении жителей.

Актуальную тему комментирует первый заместитель главы Озерского городского округа Иван Сбитнев:

- В настоящее время МУП «УАТ» находится под внешним наблюдением и руководство предприятия вынуждено сокращать нерентабельные виды работ, в том числе отказаться от пассажироперевозок между Озерском и Кыштымом.

Сразу хочу сказать, что организация межмуниципальных маршрутов относится к полномочиям Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области (проведение конкурсов, выбор подрядчиков, заключение контрактов и так далее), но и администрация округа не остается в стороне, потому что пассажиропоток между двумя населенными пунктами очень большой и затронуты интересы жителей Озерска.

В связи со сложившейся ситуацией, вчера было проведено совещание с участием перевозчика, который параллельно с «Управлением автомобильного транспорта» занимается извозом по указанному маршруту. Частный предприниматель заверил нас, что сумеет заполнить выпадающие объемы, для чего выпустит на линию новый ПАЗ и намерен приобрести еще один новый автобус. В ближайшее время с перевозчиком, остающимся на линии, будет проработан вопрос о графике движения, мы сообща определимся с рейсами.

Управлению капитального строительства и благоустройства дано задание в самые короткие сроки изучить пассажиропоток на заданном направлении и при необходимости подключить дополнительные силы, чтобы не допустить сбоев при перевозке пассажиров. Мы сделаем все возможное для удобства жителей.

По данным МУП «УАТ», он не намерен отказываться от междугородних рейсов в Екатеринбург и Челябинск.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42026/