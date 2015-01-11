Вирус группы B подкосил южноуральцев. Большинство из заболевших не привиты

В Челябинской области заболеваемость гриппом и ОРВИ растет, карантин в школах южноуральской столицы предложили продлить на 3 дня. Последуют ли примеру в Карабаше, Карталах, Аше, Катав-Ивановске и Кунашакском районе – решат местные власти.

В Челябинске в больницы с симптомами гриппа ежедневно попадают около семидесяти человек. Это вдвое меньше, чем на прошлой неделе. Однако, по словам медиков, почти нет спада заболеваемости среди взрослых. Которые, по статистике, вакцинируются от гриппа реже, чем дети.

«Мы детей, конечно, на карантин высадили, чтобы предупредить такое интенсивное распространение среди взрослого населения, просто вируса группы Б у нас давно не было в циркуляции, в основном, был вирус гриппа А. Пришел Б, и взрослые не были защищены», – объясняет Светлана Лучинина, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Эпидпорог пока остается превышенным на всей территории региона – на 25 %. А китайским студентам запретили вход в общежитие ЮУрГУ. Пройти туда можно только по отпечатку пальца, а для студентов из Поднебесной эту опцию временно заблокировали.

Дело в том, что каникулы для китайских обучающихся – из-за коронавируса продлили до первого марта. Но они все равно планируют вернуться в Челябинск в ближайшие дни. Сразу по прибытии их должны направить на двухнедельный карантин – в противотуберкулезный центр в Металлургическом районе. Даже если кто-то из иностранных студентов пройдет мимо встречающих в аэропорту, в общежитие он все равно попасть не сможет.

Другие вузы и вовсе решили продлить каникулы для граждан Поднебесной на еще больший срок.

«Педагогический университет принял решение о продлении каникул до 15 марта и 33 студента, которые там обучаются, прилетят после 15 марта, и 2 студента, которые обучаются в ЧелГУ они прилетят 13 марта», – рассказала Ирина Гехт, первый заместитель губернатора Челябинской области.

Добавим, что в челябинских вузах обучаются больше сотни студентов из Китая.

https://www.cheltv.ru/virus-gruppy-b-podkosil-yuzhnouraltsev/