» Росимущество затормозило ТОСЭР «Росатома». Резиденты идут за землей сразу в Минэкономразвития

Предприниматели Челябинской области ищут поддержки у «Атом-ТОР».

Росимущество РФ затянуло развитие предприятий в территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) ЗАТО Озерск. После получения статуса резидента, по словам бизнесменов, на согласование выделения земли на площадке, находящейся в хозяйственном ведении росатомовского ФГУП «ПО «Маяк», уходит около года. При этом причину задержки в федеральном ведомстве не объясняют, а решить проблемный вопрос удается лишь после многочисленных обращений в Росимущество самой управляющей компании «Атом-ТОР» и личного вмешательства руководства Минэкономразвития РФ. В то же время сменить площадку и создавать новое производство на площадке «гринфилд» вблизи поселка Новогорный резидентам не представляется возможным из-за отсутствия инфраструктуры, на строительство которой требуется несколько лет и около полумиллиарда рублей. В муниципалитете уже ведут подготовку проектной документации, которая будет представлена при рассмотрении заявки на выделение средств в Фонде развития моногородов. Однако пока гарантий их получения чиновники в администрации муниципалитета давать не берутся.

В администрации Озерска Челябинской области намерены в 2020 году привлечь за счет Фонда развития моногородов средства на создание электроподстанции на 25 МВт, водовода и системы водоотведения для обеспечения площадки ТОСЭР вблизи поселка Новогорный.

Предварительно общие затраты на объекты оцениваются в 500 млн рублей, однако окончательная сумма будет известна после окончания подготовки проектно-проектно сметной документации и получения положительной визы Госэкспертизы. В администрации рассчитывают получить уже одобренный проект в первой половине 2020 года, после чего – защитить заявку на предоставление средств в Фонде развития моногородов.

Основные акценты в развитии ТОСЭР в Озерске связывают именно с площадкой «Новогорный», состоящей из двух земельных участков в 15,8 и 27 га. Нахождение этих земель за периметром ЗАТО делает их, по оценкам чиновников, более привлекательными по сравнению с площадкой «браунфилд» на территории самого ЗАТО. В настоящее время, как делится источник в мэрии Озерска, рассматривается вопрос о приходе крупного резидента с инвестициями более 1 млрд рублей на площадку «Новогорный».

«На строительство инфраструктуры требуется 1,5-2 года. Резидент может параллельно вести свое проектирование», – отмечает осведомленный чиновник.

При этом в администрации подчеркивают, что ТОСЭР ориентирован, в основном, на сотрудничество «со средним предпринимательством». В настоящее время статусы резидентов получили 4 компании: «Озерская трубная компания СТИ», «Транспортные технологические системы», «ЦветМетСервис» и «ИНТЕО». Последние две расположены на площадке «браунфилд» площадью около 10 га, земли которой находятся в хозведении ФГУП «ПО «Маяк». В «ЦветМетСервисе» причиной выбора участка на территории ЗАТО называют отдаленность его от жилых массивов, поскольку предприятие по переработке металлов имеет третий класс опасности.

«До жилых домов – около 7 километров. К тому же участок находится в санзоне комбината «Маяк», что облегчает решение ряда вопросов. «Маяк» в целом пошел нам навстречу, помог решить вопросы с подключением воды, электросетей. После получения статуса резидента мы рассчитывали реализовать наш проект за полгода, но работы пришлось отложить почти на год из-за решения вопросов о предоставлении в аренду земельного участка (находящегося в федеральной собственности) в челябинском управлении Росимущества», – рассказывает собственник «ЦветМетСервиса» Николай Пинаев.

В результате создание производства с инвестициями в 84 млн рублей и формированием 56 рабочих мест было отложено. К вопросу предоставления участка в аренду подключилась управляющая компания «Атом-ТОР». По словам ее представителей, в Росимущество несколько раз направлялись запросы с требованием согласовать договор аренды, однако фактических действий предпринято не было.

На просьбу «Правды УрФО» пояснить причины в челябинском ТУ Росимущества корреспондента направили к одному из специалистов, который на звонки издания так и не ответил.

«Когда Росимущество спрашивали, почему не согласовывается участок, получили ответы, что вопрос на рассмотрении, причины никто не пояснял. В итоге пришлось обратиться в Минэкономразвития к профильному замминистра с описанием сложившейся ситуации. В ответ в областное Росимущество пришло гневное письмо, и аренду участка сразу согласовали», – делится источник издания, знакомый с работой ТОСЭР в Озерске.

На сложившуюся ситуацию обращают внимание и в других ТОСЭР «Росатома» на территории регионов УрФО. В активе госкорпорации в настоящее время не усматривают поводов для беспокойства.

«Мы на постоянной связи с резидентами ТОСЭР, и при поступлении от них сигналов о каких-то необоснованных затяжках при выделении земли или имущества мы оперативно оказываем помощь. На этапе становления и отработки механизма по передаче имущества возможно возникновение определенных затяжек, но, насколько нам известно, сейчас никаких проблем с земельным участком у «ЦветМетСервиса» нет. Договор заключен по льготной арендной ставке», – сообщил председатель совета директоров АО «Атом-ТОР» Николай Пегин.

В управляющей компании площадка «браунфилд» рассматривается как возможная для размещения облучательного центра. Предполагаемый объем инвестиций в этот проект «Росатома» – порядка 200 млн рублей, однако пока он находится на стадии разработки.

https://pravdaurfo.ru/articles/185505-rosimushchestvo-zatormozilo-toser-rosatoma