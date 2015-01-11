Каслинский хлебозавод сокращает 40 сотрудников

Каслинский хлебозавод уведомил Главное управление по труду и занятости о сокращении 40 сотрудников.

В оперативной информации ведомства по состоянию на 19 февраля указывается срок увольнения – март 2020 года.

Кроме того, до июля работу потеряют 58 сотрудников ПАО «Челябэнергосбыт» по причине ликвидации. О реорганизации и увольнении до апреля 62 человек также сообщило МУП «Городское хозяйство» Миасса.

Добавим, на неполный рабочий день переведены 1,3 тыс. сотрудников ООО «ЧТЗ-Уралтрак», а всего в таком режиме на Южном Урале в настоящее время трудится свыше 3,1 тыс. человек.

Напомним, накануне прокуратура Челябинской области сообщила, что Каслинский хлебозавод выплатил сотрудникам более 2 млн рублей долгов по заработной плате, образовавшихся с октября 2019 года.

https://dostup1.ru/economics/Kaslinskiy-hlebozavod-sokraschaet-40-sotrudnikov_124206.html