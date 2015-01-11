Прокуратура ЗАТО г. Озерск провела проверку управляющих организаций

Прокуратурой ЗАТО г. Озерск проведена проверка, в ходе которой в деятельности управляющих организаций, осуществляющих управление и содержание общего имущества в многоквартирных жилых домах Озерского городского округа выявлены нарушения в сфере оказания жилищных услуг.

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме. Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать, кроме прочего, соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность жизни и здоровья граждан.

Согласно п.10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства, в состоянии, обеспечивающем безопасность для жизни и здоровья граждан.

В нарушение п. 24 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290, управляющими организациями не производится в полном объеме выполнение работ по очистке придомовой территорий, находящихся в управлении многоквартирных жилых домов, от снега и наледи, вследствие чего создается угроза жизни и здоровью граждан, не обеспечивается оказание услуг надлежащего качества.

В связи с изложенным 07.02.2020 прокуратурой ЗАТО г. Озерск в адрес руководителей управляющих организаций внесены представления об устранении выявленных нарушений закона с требованием решить вопрос о дисциплинарной ответственности допустивших их должностных лиц.

Рассмотрение представлений и фактическое устранение недостатков в содержании общего имущества поставлены на контроль.

Информация прокуратуры ЗАТО г. Озерск.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42068/