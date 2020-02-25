Озёрские ветераны спорта в очередной раз успешно выступили на соревнованиях

19-21 февраля 2020г. на горнолыжном комплексе «Гора Ежовая» прошел 30 чемпионат России «Русмастерс» по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов сезона 2019-2020 года в 5 дисциплинах: супер-гигант, комбинация, слалом-гигант, специальный слалом и паралельный слалом.

От Озерска в этих соревнованиях приняли участие воспитанники горнолыжного комплекса «Егоза» : Степанов Андрей, Логинов Игорь, Кулешов Владимир, Зырина Ольга, Федорович Ольга, Степанова Нина, Ветлосемина Ирина.

В своих возрастных группах на этих соревнованиях призерами стали: супер-гигант - 2место Федорович Ольга, Ветлосемина Ирина, Кулешов Владимир. 3 место-Зырина Ольга.

Комбинация (супергигант+1 попытка слалома): 2-место -Федорович Ольга, Ветлосемина Ирина. 3-место-Кулешов Владимир, Зырина Ольга.

Слалом гигант: 2 место - Ветлосемина Ирина, Зырина Ольга. 3-место - Федорович Ольга.

Специальный слалом: 1 место - Ветлосемина Ирина, 2 место-Зырина Ольга, 3 место-Степанова Нина, Кулешов Владимир.

Паралельный слалом: 2 место - Ветлосемина Ирина

Команда Челябинской области, за которую выступали наши спортсмены, заняла 2 место вслед за командой Свердловской области. 3 место заняли спортсмены из Пермского края. На финальное награждение был заказан торт большого размера, и все призеры с удовольствием его отведали.

Федерация горных лыж г. Озерска