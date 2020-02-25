Первоклассники посетили Музей Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск

МВД России по ЗАТО г. Озерск и познакомились с работой органов охраны В преддверии Дня защитника Отечества мальчики первых классов школ 24 и 38 посетили Музей Управления правопорядка.

Экскурсию проводил председатель Совета ветеранов Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск майор милиции в отставке Сергей Серухин. Он рассказал ребятам о становлении и развитии органов внутренних дел Озерска. Школьники с интересом и вниманием слушали Сергея Петровича, отвечали на заданные вопросы и интересовались особенностями службы в полиции.

Экспонаты музея – фототехника, оперативно-криминалистическая техника, форменная одежда, средства связи, награды сотрудников – вызвали у детей настоящий восторг. Школьники смогли взять в руки экспонаты и сделать с ними фото на память.

Экскурсия позволила ребятам не только узнать о нелегкой службе в полиции, но и внесла вклад в военно-патриотическое воспитание будущих защитников Отечества. Возможно, школьники, узнавшие сегодня о подвигах сотрудников органов внутренних дел, захотят в будущем стать полицейскими.